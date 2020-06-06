台中市大甲派出所警員林觀譜5日攔查違規車輛時，遭對方拒檢衝撞，造成雙腳及骨盆骨折，經緊急送醫開刀，目前在醫院休養，因防疫期間，病房探視仍有限制，市長盧秀燕6日特別透過視訊關心警員健康，對同仁辛勞及守護治安的英勇態度，表達致敬與致謝，強調員警是因公受傷，市府一定會全力照顧與給予協助，請員警安心休養。

林姓員警手術後在大甲光田醫院普通病房休養，普通病房因防疫不開放探視，僅能一名家屬陪同，因此，盧秀燕特別透過手機與林姓員警視訊，目前林姓員警由太太照顧中。

盧秀燕感謝員警同仁維護治安、保護人民奮不顧身，除祝福早日康復，也特別為他的太太加油打氣；盧強調，林姓員警是一名很棒、很了不起的先生，也是偉大的警察同仁，她要代表警察局、市民朋友說聲「謝謝」。

針對這起拒檢肇事案，警察局表示，警方隨即組成專案小組全力追緝嫌犯，並循線於昨日下午1時許在大安區大安港路查緝到案；警方絕不容許不法行為挑戰公權力，必將不法分子繩之以法，以維護市民安心的生活環境。

(中時 )