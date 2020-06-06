今上午舉辦開幕典禮。（許哲瑗攝）

呈現新客家創意多元樣貌。（許哲瑗攝）

新北市副市長吳明機、桃園市副市長李憲明互贈伴手禮，預祝活動順利。（許哲瑗攝）

兩人體驗客家文化。（許哲瑗攝）

新北市客家文化園區6日起展出新北、桃園客家藝文交流展「花。布與木的交疊」，以新客家花布搭配木藝創作，保留原客底蘊，呈現新客家創意多元樣貌，今上午舉辦開幕典禮，新北市副市長吳明機、桃園市副市長李憲明攜手揭幕並表示，適逢防疫期間，同步推出線上展覽，讓民眾宅在家也可欣賞客庄風情。

新北市客家局表示，去年新北、桃園辦理雙首長論壇，首次搭起北桃合作交流平台，包括交通、水環境、休憩及文化等議題，都將密切合作，這次透過客家藝文展，展出客家木藝及創新客家花布，讓民眾體驗新北、桃園兩市客家「無共樣」的客式生活美，串連起兩市的文化交流平台，展現客家藝文多元豐富的樣貌，值得一看。

新北市客家局介紹，這次的木藝作品由藝術家魏榮明創作，他擅以舊木為媒材，從復古工藝出發，融合現代感，賦予樸拙舊木新生；其中一組兩人茶席組「對坐」，以情感的連結作為創作理念，象徵新北、桃園客家藝文交流的連結，展區佈置透過鄉土美學視視角，利用茶文化及茶情境，營造客家空間美學，讓參展民眾體驗客式居家生活新美學。

此外，「花」、「布」象徵以萃取花布符碼創作，運用嶄新手法傳達花布底蘊，顛覆傳統客家大紅牡丹花布印象，轉譯成居家生活靈感圖騰，其中「迎聖蹟．送字紙」、「布馬舞」、「笠帽花」三款作品，融合客家民俗，結合魯冰花、茶山等客家在地元素，讓客家文化走入生活，帶領民眾重新體驗客家文化新的生活美學，最具特色。

新北市客家局提醒，疫情逐漸紓緩，新北市各公立場館皆陸續開放參觀，但防疫期間仍不能鬆懈，落實勤洗手、戴口罩並遵守社交距離的規定，客家局也同步推出線上展覽，讓民眾宅在家也可欣賞客庄風情；展期自6月6日至7月19日止。

(中時 )