雲林國立虎尾科技大學上午畢業典禮，因應防疫採實名制登記小規模舉行，並搭配直播，畢業總是各奔前程，校方今年貼心地提供「售後服務」，建置服務窗口提供就業輔導與紓困、規畫碩士班隨班預修學分方案、開設校友返校增能培訓課程等，持續陪伴畢業生走出校園踏入職場的最後一哩路。
「璀璨虎科，永恆繁星」是今年主題，象徵每位畢業生就像是一顆顆閃爍著光芒的星星，即將在各自的領域發光發熱，而學校就像是璀燦的銀河般守護著每顆星星，培育扶植，引導繁星積累能量、綻放閃耀。
該校今年畢業生計2664人，含各院系與主典禮中頒發德、智、體、群等成績優良獎項共計233人受獎，校方準備了「立體飛機造型護照包及掛繩證件卡套」做為人人都有的畢業禮物。
校長覺文郁勉勵畢業生勇敢走向世界，擴展國際視野，接受全球挑戰，並期許永保求知若渴及終身學習的態度，有能力面對不斷變動的世界局勢，開創屬於自己的美好人生。
最貼心的是，該校考量疫情對畢業生就業的影響，今年特別提供畢業生未來就學就業相關輔導方案，包括建置服務窗口持續提供就業輔導與紓困、規畫碩士班隨班預修學分方案、在職涯中心開設校友返校增能培訓等課程，跨單位資源整合，持續陪伴畢業生順利完成走出校園踏入職場的最後一哩路。
(中時 )
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