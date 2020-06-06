虎科大畢業典禮因應疫採大小規模舉行，並搭配直播在互戶觀禮。（許素惠攝）

虎科大畢業典禮，校長覺文郁（前左）頒獎。（許素惠攝）

虎科大畢業典禮，外籍生與校長覺文郁（右三）合影留念。（許素惠攝）

虎科大畢業典禮，畢業生開心與校長覺文郁（右六）合影留念。（許素惠攝）

虎尾科技大學送畢業生立體小飛機造型護照包。（虎尾科技大學提供／許素惠雲林傳真）

雲林國立虎尾科技大學上午畢業典禮，因應防疫採實名制登記小規模舉行，並搭配直播，畢業總是各奔前程，校方今年貼心地提供「售後服務」，建置服務窗口提供就業輔導與紓困、規畫碩士班隨班預修學分方案、開設校友返校增能培訓課程等，持續陪伴畢業生走出校園踏入職場的最後一哩路。

「璀璨虎科，永恆繁星」是今年主題，象徵每位畢業生就像是一顆顆閃爍著光芒的星星，即將在各自的領域發光發熱，而學校就像是璀燦的銀河般守護著每顆星星，培育扶植，引導繁星積累能量、綻放閃耀。

該校今年畢業生計2664人，含各院系與主典禮中頒發德、智、體、群等成績優良獎項共計233人受獎，校方準備了「立體飛機造型護照包及掛繩證件卡套」做為人人都有的畢業禮物。

校長覺文郁勉勵畢業生勇敢走向世界，擴展國際視野，接受全球挑戰，並期許永保求知若渴及終身學習的態度，有能力面對不斷變動的世界局勢，開創屬於自己的美好人生。

最貼心的是，該校考量疫情對畢業生就業的影響，今年特別提供畢業生未來就學就業相關輔導方案，包括建置服務窗口持續提供就業輔導與紓困、規畫碩士班隨班預修學分方案、在職涯中心開設校友返校增能培訓等課程，跨單位資源整合，持續陪伴畢業生順利完成走出校園踏入職場的最後一哩路。

(中時 )