勞動部5日在勞動力發展署高屏澎東分署辦理「減班休息廠商座談會」，勞動部長許銘春南下了解受疫情影響而面臨減班休息廠商的需求，現場傾聽製造業、餐飲、旅宿、零售業等廠商分享「充電再出發訓練計畫」與「安心就業計畫」執行經驗與心得，並聽取相關建言。

許銘春以「休息是為了走更長遠的路」，期勉廠商能趁這個時期運用紓困方案，提升勞工競爭力。

她指出，針對減班休息廠商，勞動部優先以穩定勞僱關係為目標，2月份時將原「充電再出發訓練計畫」的訓練費用提高到350萬元，訓練時數也提高到120小時，勞工受訓每小時可領取158元津貼，鼓勵在職勞工持續強化技能。

她表示，勞動部3月份起實施「安心就業計畫」，對於因減班休息而導致薪水有所損失的勞工，由政府提供五成薪資差額補貼，每人每月最高可領1萬1千元，協助雇主與勞工度過難關。

許銘春說，針對各項紓困計畫推動，持續傾聽廠商與勞工建議，對計畫採取更彈性的作法，如「充電再出發訓練計畫」除可由廠商辦訓或就近至勞動部勞動力發展署所轄分署受訓外，已開放勞工可居家線上學習，參與「勞動力發展數位服務平台」所開設課程，為就業再次做好準備。

參與座談會的交通運輸業、製造業及旅宿業廠商代表除提供政策建議外，對勞動部高屏澎東分署貼心派員入廠輔導，積極協助申請紓困計畫表達感謝，表示這次座談更進一步了解到紓困計畫的重要性，希望在非常時期能透過紓困相關計畫穩定員工生計，順利度過關卡。

許銘春強調，勞動部持續以安穩、安心、安全3個安作為政策目標，協助企業持續經營，讓勞工朋友都有份安穩工作、安心在職場打拚以及有個百分百安全的勞動環境，維護勞工以及雇主的權益。

(中時 )