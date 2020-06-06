紙風車劇團及綠光劇團位於八里的布景道具工廠風之藝術工作室今（6日）早慘遭祝融，紙風車副執行長張敏宜表示，粗估損失逾5,000萬元。儘管所有道具、服裝、佈景等付之一炬，但綠光劇團表示，即將在8月登場的「人間條件6」會如期演出，佈景、道具會想辦法重新製作！

針對毀損的風之藝術工作室，新北市文化局表示，該地屬違建，但未經查報，未來若要原地重建將視為新增違建須立即拆除，建議比照2008年雲門舞集模式，透過政府協助，以BOT方式取得公有地重建，合法拿到營運權。

文化部次長蕭宗煌已向紙風車劇團團長任建誠、綠光劇團團長羅北安表達慰問，他表示，紙風車劇團巡演各鄉鎮巡演已經成為一個臺灣精神的象徵，文化部長李永得已指示將盡力支持團隊，啟動文化藝術團體急難補助機制，全力協助團隊度過難關。

風之藝術工作室占地約500坪，專為紙風車服務，自28年前創團開始，就陸續放置劇團的燈光、音響、服裝、道具、佈景等，如今全部付之一炬。

紙風車劇團和綠光劇團強調，會更努力排除萬難，將設計製作資料一齣戲一齣戲做回來、佈景道具一件一件做回來，勇敢站起來，努力達成跟孩子及觀眾們演出的承諾。

(工商 )