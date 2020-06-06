即日起至6月14日前往拍照打卡，上傳臉書完成指定條件，就有機會抽中衛福部長陳時中最夯的限定的「十全十美澎湃包」。（盧金足攝）

2020台中購物節搶先露出的是秋紅谷公車專用道站體彩繪意象，主視覺以「打開禮物盒的驚喜」為設計。（盧金足攝）

大家一起買起來！2020台中購物節將自7月1日開跑，不但時間比去年長，規模更盛大，優惠也更超值，經發局表示，市府在台灣大道秋紅谷公車專用道站體，彩繪台中購物節意象，即日起至6月14日前往拍照打卡，上傳臉書完成指定條件，就有機會抽中衛福部長陳時中最夯的限定的「十全十美澎湃包」。

經發局表示，第2屆台中購物節除網羅台中線上店家共襄盛舉，積極輔導有意轉型實體店家上線，邀請擁有千萬會員、行銷經驗豐富的東森購物及PChome商店街合作，規劃台中購物節專屬方案，提供優惠促銷及特約商店購物點數三倍送，更提供比去年更豐盛獎品回饋消費者。

市府規畫一系列台中購物節意象裝置，歡迎市民朋友來收集亮點，搶先露出的是秋紅谷公車專用道站體彩繪意象，主視覺以「打開禮物盒的驚喜」為設計，有象徵裝載台中名產的禮物盒，以及太陽餅、珍奶等台中名產，更有湖心亭、台中國家歌劇院、路思義教堂等知名地標，色彩繽紛吸睛。

市府指出，民眾即日起至6月14日止，只要完成指定步驟：1.與秋紅谷公車專用道站體(須露出台中購物節意象LOGO)合影；2.將照片打卡秋紅谷地標並將上傳至個人臉書頁面(須選擇公開)後截圖。

3.前往「台中市政府經濟發展局」臉書粉絲專頁的抽獎貼文留言：台中購物節讚＋上傳截圖＋分享，即有機會抽中好禮。中獎人領獎時須依所得稅法申報扣繳，資格不符者將依序遞補。

「阿中部長」日前到台中助攻經濟，市長盧秀燕致贈裝滿20項在地好禮的「十全十美澎湃包」表達謝意，暴光後民眾詢問度相當高，為回應民眾期待，市府預留20份作為這次打卡活動的抽獎獎品，讓民眾有機會拿到跟「阿中部長」一樣澎湃的台中好禮。

(中時 )