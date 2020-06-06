《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（6）日的國際新聞重點。

【1】 出征川普！拜登正式獲得民主黨提名總統候選人

美國前副總統、民主黨參選人的拜登於5日正式獲得民主黨提名為總統參選人，將於11月的總統大選與現任總統川普角逐總統職位。報導指出，拜登勢必以疫情、經濟問題以及當前的示威動盪，作為打擊川普的競選主軸。

【2】 挺血腥推倒老人2成員 紐約57應變組警員全辭

紐約水牛城（Buffalo）警方兩名緊急應變小組成員推倒75歲抗議者，導致他後腦著地，血流不止後，兩人已被停職。不過，應變小組57名成員認為，他們只是聽命執行任務，並沒有錯，已全部辭職，以示和他們共進退。

【3】 不甩陸反對 捷克參院議長即將宣布訪台

前任捷克議長柯加洛（Jaroslav Kubera）疑似因大陸施壓「不得訪台」之下而猝死，引起關注。對此，捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）表示，正因北京再三阻擾前議長訪台，反而增強他訪台意願，預計今年秋天成行，若成真將是有史以來訪台層級最高的捷克官員。

【4】 釣島爭議恐再起！石垣市要釣魚島改名「登野城尖閣」

曾多次引起中日台敏感關係的釣島問題恐再起！擁有釣魚台行政管轄權的日本石垣市，將於9日投票更改原本日文名稱的「尖閣諸島」為「登野城尖閣」，恐再引起中日台三邊主權爭議。

【5】 WHO又改口：建議「公眾配戴口罩」

世界衛生組織（WHO）先前建議將口罩留給需要的人，除非是確診病患或醫護，其他人都不需要戴口罩。然在5日在例行記者會中，WHO改口建議「公眾配戴口罩」。

(中時電子報)