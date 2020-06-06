風浪大拖板工務船阻礙航道 綠島台東船班全部取消 13:572020/06/06 中時 楊漢聲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 風浪大拖板工務船阻礙航道，台東綠島交通船6日下午停駛。（楊漢聲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台東綠島鄉的南寮漁港馬頭，有艘艘拖板工務船因施工停靠港嘴邊，影響航道進出，加上強勁西南風風浪過大，基於安全考量，6日台東往返綠島的交通船，下午航班全部取消。 台東縣府農業處長許家豪表示，拖板工務船本身並無動力，需要使用平台上怪手來推動，但因為怪手故障，使得拖板工務船無法移動，佔據碼頭一部分地區加上強勁西南風，海上風浪不佳，因此暫停下午船班。 綠島工作船阻礙航道。 許家豪強調，目前正在加緊連繫是否有其他拖船來幫忙協助將拖板工務船拖離，儘快設法讓航道恢復正常。 (中時 ) #工務 #拖板 #台東 #航道 #南風 也許您會感興趣 社會熱門新聞 少女陳屍農田託夢母：「有人後面掐脖子」 揪出14歲表弟洩慾殺人 - 社會 台積電神秘333 同居女問男友：你想做多久？ - 社會 台中女疑輕生 坐圳溝邊落水命危 - 社會 他用菸燙千萬跑車 1秒燙出史上最貴菸頭 - 社會 人命不如鳥！不小心讓鸚鵡飛走！8歲女孩遭僱主暴打慘死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。