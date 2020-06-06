台東綠島鄉的南寮漁港馬頭，有艘艘拖板工務船因施工停靠港嘴邊，影響航道進出，加上強勁西南風風浪過大，基於安全考量，6日台東往返綠島的交通船，下午航班全部取消。

台東縣府農業處長許家豪表示，拖板工務船本身並無動力，需要使用平台上怪手來推動，但因為怪手故障，使得拖板工務船無法移動，佔據碼頭一部分地區加上強勁西南風，海上風浪不佳，因此暫停下午船班。

綠島工作船阻礙航道。

許家豪強調，目前正在加緊連繫是否有其他拖船來幫忙協助將拖板工務船拖離，儘快設法讓航道恢復正常。

(中時 )