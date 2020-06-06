高齡化社會來臨，子女虐待年邁父母及祖父母案件也逐年增加。台南市政府社會局家防中心統計發現，2019年家庭暴力通報數量總計7442件，其中65歲以上通報案件為953件，子女虐待年邁父母及祖父母高達584件，佔65歲以上通報數61％，呼籲市民一旦發現有老人遭受虐待時，請盡速撥打110報案或113保護專線求助。

許爺爺（化名）因為遭受兒子施暴，被鄰居通報到家防中心。許爺爺年邁且患有失智症，因認知退化造成行動緩慢，平日由兒子協助照顧張羅三餐並協助餵食、清理身體等生活打理。但因他經常趁兒子外出上班時往外跑，導致兒子需報警請求協尋，加上又會將家中物品弄亂，以及半夜不睡覺於房間內大聲呼喊，久而久之讓兒子的照顧壓力遽增，還認為許爺爺是故意的，終於在失控下對許爺爺施暴，並限制對方外出活動。

某次衝突發生時，因鄰居聽聞許爺爺的求救聲，幫忙撥打113通報，家防中心社工前往訪視後，得知兒子有照顧上的壓力，又對許爺爺的退化及失智症狀不理解，因此協助連結衛生醫療資源，提供認識失智症相關課程，並教導許爺爺的兒子照顧方式及技能，還媒合長期照顧服務，聯結居家服務、失智照護服務等，減輕兒子照顧壓力並改善照顧狀況，終於讓許爺爺可以遠離暴力、安心生活。

家防中心表示，像許爺爺這樣的案例越來越多，主要是因為社會變遷迅速，現代人工作壓力遽增，子女們較少關注家中長輩的身心狀況，經常發生子女因不懂長輩的生理與心理退化症狀反應，出現經濟與照顧層面的壓力，對待長輩便容易出現暴力行為。

市長黃偉哲認為，「家有一老、如有一寶」，呼籲市民對待長輩要多一點耐心與關懷，如果家戶內有老人需要照顧，可多加利用長期照顧服務資源諮詢專線1966；若有遭受家庭暴力的老人，也可以向家防中心06-2988995求助，亦可撥打110報警，或諮詢113，讓老人的安全可以受到完善保護及照顧。

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★請尊重身體自主權！請撥打113、110

(中時電子報)