第五屆巧聖技藝新秀選拔6日舉行，來自全國近300名職場新秀好手同場較勁。（盧金足攝）

為期兩天技藝創作大賽，總計11職類，獎金超過110萬元。（盧金足攝）

「魯班傳藝 青年匠秀」第五屆巧聖技藝新秀選拔6日舉行，來自全國近300名職場新秀好手同場較勁，進行為期兩天技藝創作大賽，總計11職類，獎金超過110萬元，市長盧秀燕為選手加油打氣，鼓勵青年學子學習一技之長，傳承工匠師精神。

盧秀燕說，後疫情時代拚經濟，拚經濟給魚吃，不如給釣竿，學習釣魚技術，勞動部、市府勞工局合作舉辦多場技藝競賽，期盼鼓勵更多青年能立志練就一技之長，深耕台中穩定就業。

勞工局長吳威志表示，會場安排網紅林茉晶以美容美髮新秀見習生的角色，直播體驗競技活動、達人晚禮服走秀，並特別邀請木雕及漆作裝潢技藝的達人至現場表演，讓大家近距離觀賞師傅們的精彩絕活。

此外，主演《麻辣鮮師》的藝人謝祖武，明日將現身比賽會場，一起PK競賽職類的技藝精髓，歡迎市民朋友鎖定「渥克IN台中」臉書粉絲專頁觀賞直播。

第五屆巧聖技藝新秀選拔，競賽項目分為木作、營建泥作、木雕、漆工藝、漆藝創作、裝潢木工、服裝創作、建築製圖與設計、自行車組裝、中式米食及美容美髮設計等11職類

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各職類實作競賽內容，以發揮青年創意為重點，如「木雕」以台中在地特色元素為主題或以鼠年生肖主題；「裝潢木工」競賽主題以台中國際級特色地景為命題方向。

「服裝創作」則以點、線、面的悠閒對話為主題，融合打版技法，創作具有休閒風格的連裙裝；中式米食則以創新的白米肉粽為試題之一，顛覆傳統思維與作法，讓青年新秀大顯身手。

今日開幕式由台中市美容業職業工會熱舞開場，盧秀燕、勞動部勞動力發展署中彰投分署長林淑媛、市府勞工局長吳威志、民政局長吳世瑋等人皆到場共襄盛舉。

勞工局指出，此次競賽獲獎作品暫定6月19日至7月10日於市府惠中樓1樓展出，獲獎選手7月10日市府公開頒獎表揚。

(中時 )