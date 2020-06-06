華梵大學日前宣布將發給入學新生全額獎學金生並建立「品德校園」，今（6日）舉行108學年度畢業典禮。（華梵大學提供）

華梵大學日前宣布將發給入學新生全額獎學金生並建立「品德校園」，今（6日）舉行108學年度畢業典禮。（華梵大學提供）

華梵大學日前宣布將發給入學新生全額獎學金生並建立「品德校園」，今（6日）舉行108學年度畢業典禮。（華梵大學提供）

華梵大學日前宣布將發給入學新生全額獎學金生並建立「品德校園」，今（6日）舉行108學年度畢業典禮，華梵大學董事會特別致贈每名畢業生一盆有「花中君子」美稱的蝴蝶蘭，以及印有創辦人曉雲導師法語的明信片，祝福畢業生離校後依然保有君子般的人品和美德，以出世的祟高精神做入世的務實事業，並不忘將職場心得寫在明信片上寄回「母港」，和師長、學弟妹們分享心得點滴。

受到疫情影響，華梵大學畢業典禮今年首次從體育館移師國際會議廳舉行，並分流為上、下午場舉辦，會場內座位有限，為了不讓專程前來參加子女畢典的家長失望，校方也特別進行線上直播，同時於畢典樓上的場館設置直播區，供無法進入會場的家長線上觀看。

儘管因分流舉辦導致會場人數較少，但仍掩蓋不了同學激動的心情，紛紛在校園合影留念；董事長悟觀法師致詞時提醒大家除了時時抱持感恩的心之外，離開學校迎風啟程之後就失去師長的保護傘，開始面對獨立人生，應將平常的所學、所見、所思匯歸成一個具有核心思想的獨立思考系統，建構一個心的殿堂，在困難無助時向內尋寶，就會知道下一步該怎麼辦。

校長李天任表示，在董事會的指導之下，校方正在重新盤點現有的各種資源，努力發揮優勢以因應未來的發展，希望以創新的思維開創歷史，包括發給入學新生等同於全額學雜費的「品德獎學金」，建構一個「品德校園」。

李天任指出，古人稱頌高風亮節的人為君子，蘭花在中華文化中即象徵著道德修養的堅貞不二和自尊自愛，有「花中君子」美譽，因此，此次畢業典禮特別以蘭花布置會場，象徵講究品德校園的華梵大學就像高教界的蘭花，不因一時的困頓而退卻，也不因無人欣賞而枯萎，會持續散發芳香。

李天任勉勵畢業生，今後無論走到哪裡，華梵大學永遠是大家的「母港」，出社會後應繼續秉持「慈悲與智慧相生」的創校理念，發揮人溺己溺的精神，莫忘手中的蘭花，以君子清香如蘭的高潔人品，用出世的祟高精神做入世的務實事業。華梵文教基金會也致贈每位畢業生一本《梅花海心靈筆記書》，祝福大家海闊天空，迎向吉祥幸福人生。

(中時 )