身家千億的香港富商「大劉」劉鑾雄4年前爆出登報分手女友呂麗君，並扶正「甘比」陳凱韻的風波，昨(5日)港媒報導，大劉旗下公司華人置業（0127）突然急升6成，更有傳言指大劉身體出狀況，對此，甘比平靜回應記者，請媒體向公司求證，劉鑾雄的發言人後來澄清，大劉身體健康，謝謝外界關心。

劉鑾雄3年前登報分手一號女友呂麗君，並和二號女友甘比結婚，婚後甘比從大劉手上得到價值10多億港幣的房產與180億港幣的商場，再加上現金與股份，外界粗估甘比身家超過600億，成為新一代香港女首富。

而大劉近年頻傳身體微恙，常出入醫院，而甘比都不離不棄，據悉大劉患有心臟病、糖尿病和腎病，定期需要洗腎。昨《香港01》報導，市場傳出劉鑾雄健康出狀況，電訪大劉兒子劉鳴煒，對方直接掛上電話，甘比則請記者去問公司公關，劉鑾雄發言人隨後表示：「劉鑾雄先生身體健康，多謝大家關心。」澄清傳聞。

(中時電子報)