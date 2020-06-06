一路陪伴李家人打官司的法扶律師吳碧娟到李增文靈前上香，並慰問李家人，遺孀張秀珍始終一臉哀傷。（嘉義地檢署提供／呂妍庭嘉義傳真）

鐵路警員李承翰遭刺死，其父李增文悲憤抑鬱，生前臉上總是愁容。（本報資料照）

鐵路警員李承翰遭刺死，其父親李增文悲憤抑鬱，吐血身亡，消息傳出全國震撼，今6日一路陪伴李家人打官司的法扶律師吳碧娟到李增文靈前上香，與遺孀張秀珍相擁而泣，場面哀傷，嘉義地檢署主任檢察官蔡英俊說，二審同樣委託吳碧娟協助李家，希望能拚判決逆轉，還李家人一個公道。

蔡英俊指出，一番判決檢察官提出的證據都沒有被採納，接下來二審會強化相關證據與判決不合理之處，希望二審至少換來無期徒刑，起碼大家都能接受，所以檢察長已特別指示，就上訴部分，承辦檢察官、公訴檢查官、偵查檢察官跟二審檢察官要密切合作。

蔡英俊說，吳碧娟是李家民事、刑事的委任律師，一路上除提供專業的法律協助，也提供關懷陪伴，雙方早已建立起一分情誼，李父驟然過逝，誰都料想不到，既驚訝又難過，所以二審大家會更努力，也希望以前每次出庭必到的李父能放下，接下來就交由檢察官，盼二審可以逆轉，還李承翰家屬公道。

(中時 )