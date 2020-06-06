人氣紅不讓、38歲的韓國女星孫藝珍，不少人好奇已出道20年的她，到底是怎麼保持少女般的緊實身材？不久之前，孫藝珍在節目上大方分享自己保持好身材的一個秘訣，就是做「禪柔運動」，10幾年不間斷，而且除了孫藝珍，其實歌手彭羚、西洋名人瑪丹娜、Lady Gaga等，也都是禪柔運動的愛好者，到底什麼是禪柔運動？

以脊椎活動為出發點，禪柔運動大致可分2種

嘉人物理治療所物理治療師辛依玲表示，禪柔運動是一套溫和易做、強調流暢性的全身性運動，由於注重脊椎的多面向活動，所以又有人稱為「脊椎螺旋運動」。

禪柔運動原是由一名外國舞者所創，發明者因為長年的舞蹈表演，導致身體勞損受傷，舞蹈生涯被迫中斷，後來發展了這套系統來讓自己的身體恢復活力，是一套融合了舞蹈、瑜珈、太極與游泳動作的新興運動，初期也曾被稱為「Yoga for dancer（給舞者練的瑜珈）」。

辛依玲說，目前常見的禪柔運動大概可分2種，一種是像孫藝珍在節目上示範的器械式禪柔（GYROTONIC），需搭配特定機器，練習者可採用坐立、站立和墊上3種姿勢來訓練，以前彎、後仰、側彎、扭轉等多角度活動脊椎，並配合特定呼吸法。目前幾款常見的器械包括Pulley Tower滑輪拉力器、Archway拱形運動器等，每款器械都有自己的多元訓練方式。

除了器械外，禪柔運動也可以在椅上和墊上進行，稱為GYROKINESIS，會以全身性運動為主，有節奏地訓練核心力量，並加入許多扭動脊椎的動作，最後甚至會有一些有氧訓練，可增加血液循環，提升心肺與平衡能力。

兩種禪柔運動的差別在哪？辛依玲說，器械式的禪柔因為有器材輔助，練習者比較能了解自己身體、關節活動的極限在哪，且器械訓練多為一對一課程，會有專業人員在旁指導，可能效果比較好，但目前國內也較少見；至於椅上或墊上禪柔，現在國內多為小班教學，優點是方便、回家也可以自己練習，較適合初學者。

活動筋膜、打造柔韌脊椎，禪柔優點有這些

辛依玲表示，禪柔運動最大的特點，是所有動作都先從脊椎開始，以脊椎可活動的面向為出發點，像量身高時努力把自己往上拉高的感覺，讓脊椎處於拉長、不被壓迫的狀態。而禪柔的優點又可細分為以下幾點：

1. 多面向活動，促進筋膜健康

本身有在做禪柔運動、台北榮民總醫院復健醫學部部主任周正亮分享，一般運動較難特別針對筋膜去作活動、伸展，但禪柔運動可以，這是很大的優點。辛依玲也說，禪柔豐富且多面向的動作，可以360度伸展身體的筋膜，增進協調性與柔軟度，不少學生也曾反應，做禪柔時會活動到一些平常較少被動到的地方。

2. 增加關節活動、穩定度

延展脊椎的過程中，帶動四肢，將脊椎、骨盆、肩關節、髖關節等動作力量結合在一起，除了能提升脊椎的活動度，也可以穩定核心肌群及關節，改善四肢肌力。

3. 打造柔韌脊椎，降低痠痛、受傷風險

辛依玲說，很多人常會忽略脊椎柔韌的重要性，但其實脊椎應該要像皮革一樣，柔軟卻不易扯斷，這樣才能降低受傷拉傷、痠痛的風險。

禪柔、瑜伽、彼拉提斯哪裡不一樣？

不過也有人會問，禪柔和現在常見的瑜伽、彼拉提斯運動有什麼不同？辛依玲表示，不像瑜伽多重在定點的動作維持與伸展，禪柔主要是以脊椎活動為出發點，流暢的訓練動作再配合呼吸，有點像現代舞，適合身體僵硬，或常閃到腰、落枕的人；而彼拉提斯則比較偏向控制及穩定，有點像芭蕾，在骨盆維持穩定的狀態下，加上許多變化挑戰。3種運動特色和需求都不太一樣，建議可依自身需求和喜好來做選擇。

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(中時電子報)