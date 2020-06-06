隨著新冠肺炎疫情趨緩，許多國家紛紛宣布解封，其中日本也將鬆綁入境管制，不過第一波名單中竟然沒有列入台灣，引起輿論譁然。對此，國立政治大學國際關係研究中心教授蔡增家指出，這是因為日本外務省存在「先中原則」所導致。

《中評社》報導，蔡增家表示，日前《讀賣新聞》所報導的解禁名單可信度很高，並指出日本外務省有所謂「先中原則」，這個原則開始於1972年中日建交，其核心內容是處理台灣和其他國家問題時，只要中日還未有協議，則一切要以中國為先。因此，考慮到中國大陸也沒有被放在第1波名單中，蔡增家認為，日本此次的表現就符合了「先中原則」。

《中評社》提問，日本外務省存在「先中原則」，是不是和曾主導過外務省的「中國幫」(チャイナ・スクール)有關？蔡增家則回應，外務省的「中國幫」早就被打散，和以前的情況不一樣了，這次只是按照過去的慣例在操作。

蔡增家還說，從解禁經濟學來看的話，日本是採取由小到大漸進式的解禁，也就是從較小的經濟體和赴日旅客人次較少的國家開始解禁，而台灣每年赴日旅客遠超泰國、越南、澳洲和紐西蘭這4個國家總合，所以基於防疫上的考量，不會把台灣放在第1波的名單內。

(中時電子報)