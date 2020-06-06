疫情漸緩，南投縣長林明溱宣布，縣府也確定10月的南投世界茶業博覽會如期舉行。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

南投縣長林明溱6日到鹿谷鄉出席烏龍茶、凍頂茶展售會，頒發匾額給特等茶王。（南投縣府提供／盧金足南投傳真）

南投縣鹿谷鄉農會及凍頂茶葉生產合作社6日舉辦春茶分級包裝評審及展售會，現場湧入大量愛茶人士，縣長林明溱頒發匾額給特等茶王，期勉茶農們要精益求精，製作安全、衛生高品質茶品，協助將南投優質好茶行銷至全世界；疫情漸緩，縣府也確定10月的南投世界茶業博覽會如期舉行。

今年鹿谷鄉春季凍頂烏龍茶競賽，鹿谷農會場是由劉瑞都榮獲特等獎，劉武科獲得頭等壹殊榮：而在凍頂茶葉生產合作社的春茶賽中，烏龍種組由張朝淵榮獲特等茶王獎、新品種組則由錢世坤拿下特等茶王獎。

出席來賓除林明溱外，立委許淑華、農委會茶業改良場場長蘇宗振、農糧署技正蘇登照、縣議員吳瑞芳、游顥、蔡孟娥、鄉長邱如平、縣農會總幹事曾明瑞等人，一起大力推薦鹿谷好茶。

昇恆昌公司今年再次採購凍頂烏龍茶特等茶，推出限量精品茶業禮盒，內含手工精製銅製茶葉罐、特等獎茶葉等，並在林明溱及貴賓們的見證下，由合作社與昇恆昌公司進行簽名儀式，將南投茶推向精品路線。

林明溱強調，今年參加農會及凍頂茶葉生產合作社評鑑的茶樣相當踴躍，在嚴格的品質把關下，入圍比賽茶的品質都相當好，受到全國愛茶人士的喜愛，部分茶農手上的茶葉都已經銷售一空，現場攤位詢問度和購買率都很高，場面相當熱絡。

他感謝茶改場長期以來的輔導和協助，歡迎全國民眾到鹿谷品茶、買好茶，縣府也確定10月份的南投世界茶業博覽會將會如期舉行，協助南投茶農行銷好茶。

鹿谷鄉農會今年春茶比賽共有5125件茶樣參賽，入等比例僅有15.77％，未入圍者高達2537件，淘汰率49.5％，淘汰率相當高，品質把關相當嚴格。

農委會茶業改良場場長蘇宗振表示，今年的氣候合宜，春茶品質表現都很優異且均質，加上製茶期間天氣很好，有利於日光萎凋及發酵程度的控制，整體而言香氣上揚、茶湯滋味甘醇，表現都很好。

此外，在凍頂茶葉生產合作社的比賽，烏龍種組有2002件、新品種組有1298件，共有3300件參賽，淘汰率35％。茶改場研究員簡靖華表示，今年特等茶王的茶水色、香氣及茶湯都很甘醇韻味足，花果香明顯，表現極佳。

(中時 )