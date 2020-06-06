「免費篩檢列車到頭屋」篩檢活動，提供免費四癌篩檢和成人健檢等檢查，鄉親參與踴躍。（部立苗栗醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗醫中醫科楊哲彥醫師(左)在會場提供「中醫體質分型及推拿」服務，獲得好評，鄉親排隊參與。（部立苗栗醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府衛生局結合頭屋衛生所、頭屋鄉公所、仁德醫護管理專科學校及衛生福利部苗栗醫院，6日上午在頭屋鄉文德宮舉辦免費篩檢活動，提供免費四癌篩檢和成人健檢等檢查，吸引261人參加，苗栗醫院另指出，參加中醫義診、食品宣導、心理衛生宣導、失智友善簽署者，達133人次。

苗栗醫院為鼓勵民眾參加大型篩檢活動，完成篩檢者可獲得1公斤台灣米1包外，還可額外獲得各單項篩檢，每做1項加送1份禮品；現場另提供免費中醫體質分型及推拿、醫療分級知多少、胸部X光檢查、健康識能衛教宣導、骨質密度測量、慢性病防治等宣導活動。

苗栗醫院表示，鑑於中醫在預防保健方面扮演著重要的角色，中醫科醫師楊哲彥現場服務，讓社區民眾對自己的體質有初步的了解，再提供推拿理筋貼藥，舒緩筋骨痠痛的困擾，獲得好評。

苗栗醫院院長李明輝表示，長久以來癌症對民眾生命健康有極大威脅，許多人「聞癌色變」，事實上癌症若能及早發現、治療，對病況有極大幫助，早期發現癌前病變及早處置，5年存活率可高達9成以上，苗醫積極和政府相關部門攜手推動國健署乳癌、子宮頸癌、大腸直腸癌、口腔癌四癌篩檢及成人健檢。

李明輝說，篩檢可早期發現癌症或其癌前病變，經治療後可以降低死亡率外，還可以阻斷癌前病變進展為癌症。部立苗栗醫院醫療團隊配合政策，全力推動免費四癌篩檢，去年找出87例癌前病變個案，癌症確診有27例，並協助早期治療與處理。

(中時 )