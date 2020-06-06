高雄市長韓國瑜罷免投票案今天舉行投票，晚間將得知投票結果，而韓本人則一如既往繼續拚市政，據媒體報導，韓國瑜昨晚睡前與人在雲林的妻子李佳芬通電話，面對罷免投票，李佳芬為老公打氣「一切平常心」，大女兒韓冰也很暖心，對爸爸韓國瑜說「老爸加油」。

高雄市長韓國瑜6日上午和農業局長吳芳銘等人前往美濃視察木瓜農損狀況，隨後第二站抵達旗山糖廠社區，視察高雄農產直賣所，了解當地農村旅遊經濟復甦狀況，由於今天是罷韓投票日，對於投票結果，他表示完全尊重。

據《聯合》今報導，對於外界好奇家人如何看待投票，韓國瑜透露「昨晚睡前有跟李佳芬通話，妻子有向他打氣，讓他「一切平常心」，而大女兒韓冰也很暖心，對爸爸說「老爸加油」。

據了解，今天下午四點半至五點間，韓國瑜將率市府團隊首長政務官、發表罷免投票後談話，地點在四維行政中心中庭，且可能向市民道謝。 而高雄市選委會今天亦表示，罷韓投票結果，預計「最快」今晚7點前，能完成開票結果。

(中時電子報)