縣長楊文科（左）與商家共同貼上「安心旅遊標章」。（羅浚濱攝）

湖口老街受新冠肺炎疫情衝擊，遊客稀落，店家生意至少減5成。（羅浚濱攝）

新冠肺炎疫情衝擊新竹縣老街商圈和觀光風景區，業者生意至少減5成，目前疫情已趨緩和，縣長楊文科6日率先到湖口老街頒發「安心旅遊標章」給10家業者，希望籍由共同安心防疫，振興觀光「拚經濟」。

「關鍵時刻要做關鍵的事！」楊文科表示，疫情讓各行各行都悶了很久，老街商圈和風景區目前最重要的是如何找回人潮「拚經濟」，在最壞的環境，打出一條血路！

楊文科說，率先將「安心旅遊標章」頒給湖口老街10家優良業者，期盼透過宣導讓民眾了解，來湖口老街商圈逛街消費，都能開的開心吃得安心，縣府與業者攜手振興觀光「拚經濟」，共同落實防疫新生活運動，

湖口老街商圈理事長羅美堯說，新冠肺炎疫情造成老街遊客遽減，各商家4月生意至少減5成，大家終於熬到疫情趨緩，感謝縣府大力協助給店家防疫輔導，並推出「安心旅遊標章」給業者，相信能達到「領頭羊」的效果，讓來到老街的遊客更加安心。

交旅處長游志祥表示，參考中央防疫旅遊守則做好防疫SOP作業，輔導湖口老街商圈32個會員商家，要求工作人員戴口罩，不定時消毒桌面及保持通風，量測客人體溫及保持安全社交距離等，才能取得「安心旅遊標章」，以強化商圈業者防疫能力，讓遊客能放心用餐購物旅遊。

湖口老街獲「安心旅遊標章」的10家業者為，源記尋寶屋、老屋緣涼茶舖、廟口烏金王、小窩口柴燒pizza、百年歲月餐廳、劉記炭烤臭豆腐、Anna手工甜點、瑞軒麵包、國揚琉璃藝術坊、湖口風情餐廳。

(中時 )