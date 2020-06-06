消防機器人第2次出動任務！6日凌晨1時許協助灌救紙風車劇團新北市八里區工作室火災。新北市消防局表示，消防機器人為國內廠商自行設計、研發、生產，1台造價約150萬至180萬元，可遠端遙控操作，遙控距離達100公尺，可協助消防人員遠距離射水防護搶救，目前新北市共有5台。

消防局表示，此次是消防機器人第2次出動任務，第1次在本月協助樹林回收場的火警，新北市目前有5台消防機器人，皆為民間企業捐贈，依轄區屬性、捐贈者要求，分別配置在慈福、海山、德音、雪山和土城分隊。

消防局表示，消防機器人由國內廠商自行設計、研發、生產，機器人長為103公分、寬為68公分、高為90公分，總重約175公斤，充電4小時，救災可使用2小時，最大直線射程達65公使以上，每分鐘流量達3600公升，100公尺內可遠端遙控行走，1台造價約150萬至180萬元。

消防機器人具耐高溫、抗輻射、防爆、防腐蝕、照明和能遠端遙控行走等功能，因此能代替消防員遇長隧道、捷運地下場站、化學工長等惡劣環境，偵察火場、偵測危害性化學物質、滅火冷卻等作業，以保障消防人員安全，提升危險環境救災能力。

(中時 )