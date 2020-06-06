南投縣信義鄉6月20日將揭幕七彩吊橋，可望成為熱門打卡景點。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

疫情前民眾參與多元就業開發旅遊行程，部落風情之雙龍故事牆。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

疫情漸緩，勞動力發展署中彰投分署呼應中央「防疫新生活運動」，從轄區內執行多元就業開發方案的單位中精選出三條旅遊行程，邀請民眾到南投原鄉親近丹大布農生態、到彰化鹿港體驗古蹟古趣、或到台中大雅享受舊城生活，特別的是信義鄉6月20日將揭幕七彩吊橋，可望成為熱門打卡景點，親子家族或三五好友揪團安心旅遊。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛指出，多元就業開發方案協助民間團體發展在地產業，朝向自給自足為目標，中彰投許多社區及原鄉部落受到專案輔導及專案人力挹注，讓在地原鄉或社區活化起來，疫情趨緩，民眾出門踏青旅遊多支持多元就業開發方案特色遊程。

南投信義鄉濁水溪畔的布農族四部落包括地利、潭南、雙龍、人和等，為維護自然環境及保留部落傳統價值，成立南投縣丹大布農生態旅遊協會，來到丹大，可以看到雙龍瀑布及峽谷的壯麗景致，體驗石板屋、獵人之家、雙龍故事牆等最原味的部落風情，

遊程亮點，信義鄉6月20日即將揭幕的七彩吊橋，遊客們白天可以體驗部落生態、射箭，DIY製作馬告香水，晚上與原住民朋友唱歌跳舞，聆聽八部合音及品嚐道地的原鄉風味餐。

彰化縣食覽文旅協會將文化工藝導覽及穿旗袍遊古街等新元素注入漫步巡禮鹿港的古蹟古趣中，透過導覽說故事、遊客可以沿路拍祕境、吃在地傳統點心並飽覽鹿港風情。

此外，大雅區原住民生活教育協進會以「忠義藝術村」為出發點，透過在地職人，將上一代遷徙的故事重新詮譯，保留忠義的舊城故事，打造「青銀共創多元藝術」的生活聚落，帶領在地的青年與職人合力將產業創新，針對不同遊客的需求，分別規畫眷村音樂會、小農夫體驗營、社區尋寶寫生趣、部落生活體驗、大自然生態體驗等，遊程有半日遊及一日遊。

勞動力發展署中彰投分署邀請民眾支持多元就業開發方案推出的旅遊行程，體驗最具道地特色的地方風情，同時促進地方發展及就業機會。

(中時 )