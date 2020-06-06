NFL聖徒隊白人四分衛布里斯(Drew Brees)因為反對單膝國旗陳抗，獲得FOX白人女主播蘿拉(Laura Ingraham)稱讚。沒想到短短1天布里斯就轉向了，呼籲大家要多關心黑人，還為他先前的言論公開道歉。

布里斯在IG說：「經過我與朋友、隊友、黑人領袖談過之後，我明白他們陳抗的從來就不是國旗。我們不能再以尊重國旗為由而忽視他們，我們2017年做過一次(聯盟禁止球員陳抗)，我們必須停止在國旗著墨，把焦點轉回真正的種族不公。我們白人社會必須傾聽與了解黑人的痛苦。」

先前布里斯主張尊重美國國旗，遭到各界與他自己的隊友砲轟，NBA頭號球星詹姆斯(LeBron James)也跳出來批評他。如今NFL白人老總都聲明致歉，布里斯也趕緊貼影片道歉，畢竟他是NFL指標球星之一，體壇年收前10大的風雲人物。

「髮夾彎」讓布里斯挽回一些球迷，不過美國總統川普(Donald Trump)和蘿拉這下可能有點尷尬。川普6日推文表示：「我很喜歡布里斯，偉大的四分衛，但他不該收回他原本尊重國旗的立場，往日的榮光需要被珍惜與崇敬。你們想抗議什麼請便，絕不可針對偉大的美國國旗，我們面對國旗要昂首肅立，手放胸前，而不是跪著！」

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(中時電子報)

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