I am a big fan of Drew Brees. I think he’s truly one of the greatest quarterbacks, but he should not have taken back his original stance on honoring our magnificent American Flag. OLD GLORY is to be revered, cherished, and flown high... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 5, 2020

NFL聖徒隊白人四分衛布里斯(Drew Brees)因為反對單膝國旗陳抗，獲得FOX白人女主播蘿拉(Laura Ingraham)稱讚。沒想到短短1天布里斯就轉向了，呼籲大家要多關心黑人，還為他先前的言論公開道歉。

布里斯在IG說：「經過我與朋友、隊友、黑人領袖談過之後，我明白他們陳抗的從來就不是國旗。我們不能再以尊重國旗為由而忽視他們，我們2017年做過一次(聯盟禁止球員陳抗)，我們必須停止在國旗著墨，把焦點轉回真正的種族不公。我們白人社會必須傾聽與了解黑人的痛苦。」

先前布里斯主張尊重美國國旗，遭到各界與他自己的隊友砲轟，NBA頭號球星詹姆斯(LeBron James)也跳出來批評他。如今NFL白人老總都聲明致歉，布里斯也趕緊貼影片道歉，畢竟他是NFL指標球星之一，體壇年收前10大的風雲人物。

「髮夾彎」讓布里斯挽回一些球迷，不過美國總統川普(Donald Trump)和蘿拉這下可能有點尷尬。川普6日推文表示：「我很喜歡布里斯，偉大的四分衛，但他不該收回他原本尊重國旗的立場，往日的榮光需要被珍惜與崇敬。你們想抗議什麼請便，絕不可針對偉大的美國國旗，我們面對國旗要昂首肅立，手放胸前，而不是跪著！」

(中時電子報)