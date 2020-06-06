新學年即將開始，境外生來台規定至今仍未有確切下文。台大校長管中閔今表示，希望最遲8月開始讓境外生分批入境，才能趕得上9月的開學。對於開放境外生入境是否有時間表，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前的狀況還是先把境內鬆綁做好，密切進行社區觀察，看看有沒有案例出現的可能性，等境內穩定了，看看必要性再做考慮。

(中時 )