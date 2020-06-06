管中閔籲8月開放境外生入境 陳時中：先觀察社區 14:452020/06/06 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新學年即將開始，境外生來台規定至今仍未有確切下文。台大校長管中閔今表示，希望最遲8月開始讓境外生分批入境，才能趕得上9月的開學。對於開放境外生入境是否有時間表，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，目前的狀況還是先把境內鬆綁做好，密切進行社區觀察，看看有沒有案例出現的可能性，等境內穩定了，看看必要性再做考慮。 (中時 ) #管中閔 #境外生入境 #8月 #開放 #陳時中 也許您會感興趣 推薦閱讀 開齋包粽 朝陽貼心照顧境外生 04:102020/06/02 兩岸藝文 出入境放飛 旅遊泡泡優先玩 04:102020/06/03 生活新聞 獨》境外生返台有譜？教育部調查大學檢疫空間 12:092020/06/03 生活 教部規畫 境外生分批返台 04:102020/06/04 生活新聞 大學校長強籲中央 儘速確定境外生返台時間 16:272020/06/04 生活 頂大校長憂國際生斷源 籲快決定 04:102020/06/05 生活新聞 境外生疾呼：分5批入境 9月全數回台 17:002020/06/05 生活 境外生疾呼 下學期全返台上課 04:102020/06/06 生活新聞 誰還敢來台就學？ 04:102020/06/06 時論廣場 境外生入台未定 台大校長批：暫緩等於沒有決定 12:092020/06/06 生活 生活熱門新聞 振興券這樣領最划算！理財專家曝驚人數字 - 生活 原訂周末開賣中衛口罩！momo購物網調整時間 - 生活 - 工商 為父報仇！太極大師馬保國兒練武影片曝光 網驚：厲害了 - 生活 6縣市高溫特報！吳德榮：周日劇烈天氣又要來了 - 生活 太極大師又遭爆糗事 曾嗆陸女格鬥家「讓妳3分鐘」結果... - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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