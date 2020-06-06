玉山盃敗部冠軍戰由去年冠軍隊新北市對上屏東縣，兩邊打得激烈，攻勢你來我往互不相讓，直到5局下半才出現勝負分水嶺，屏東縣先發投手吳家凱留下滿壘殘壘後，後援投手無法止血，新北市U18主力投手林昱珉代打建功，敲出超前安，該局新北市攻4分逆轉，最後以7比5獲勝，取得四強門票。

屏東縣頭2分都與第四棒潘瑋祥有關，他在2局上半率先敲出三壘打帶起攻勢，隨後靠隊友梁群珷長打攻下首分；3局上半竑瑋拿告也敲長打站上得點圈，潘瑋祥補上安打再攻第2分。

不過屏東縣先發投手吳家凱本場比賽控球有些不穩，屏東縣先馳得點後，新北市於2局下半追回1分；3局下半蔡佳諺、林吳晉瑋連續安打將分數追平後，此時屏東縣發生內野失誤，林吳晉瑋順利站上三壘得分大門，黃劼希安打就助新北市輕鬆將分數超前成3比2。

屏東縣又在5局靠戰術得分，第一棒潘宥誠敲安上壘後，隊友短打同時提前起跑站上二壘，隨後盜上三壘，然後靠隊友竑瑋拿告高飛犧牲打將比數追平。

5局下半吳家凱出現亂流，連續2次保送後遭林雅唐敲安，因為用球數到了上限106球而退場，留下無人出局、滿壘危機，新北市把握機會，林昱珉代打敲安攻下超前分後，周委宏補上2分打點安打，此局新北市打了一輪、攻下4分，以7比2超前。

屏東縣7局追回1分，新北市在第9局推出「火球男」潘文輝，上場150公里以上速球連發，不過仍被屏東縣敲安，屏東縣此局追回2分，不過新北市仍順利守下勝利，以7比5順利晉級四強。

賽後新北市總教練周宗志表示有被對方打擊嚇到，「第一場跟屏東縣打和這場落差滿大的，尤其第四棒(潘瑋祥)，打者都把球擊得很確實。」新北市今年內野選手大換血，周宗志也坦言賽前就知道到這屆會打得比較辛苦，多少和預期有些落差。

明日新北市要對上由平鎮高中組成的桃園市，勝者才能進冠軍戰，周宗志表示會對桃園全力搶勝，「能用兵力會全部上場，誰狀況好就派誰。」

(中時 )