新冠疫情歷經數月，指揮中心今日總結新冠疫情的進度，專家諮詢小組召集人張上淳整理自首起確診個案以來的相關報告，表示我國確診個案雖然不多，但已掌握許多新冠肺炎的病徵資訊，後續大多的防疫措施也都基於當初掌握的資訊來實施調整，也表示本土社區基本上已經安全了。

張上淳表示，自1月21日第一例確診開始，後來是零星個案，一天不超過4至5個，3月中因為海外歸國人數大增導致確診案例大幅增加，最後一波染疫高峰則是敦睦艦隊官兵染疫。

張上淳指出，疫情除了針對疑似症狀通報外，也需要注意的是發病日期，例如第一個案在武漢已發病，發病日期大月落在1月11至12日左右，但發現該確診者沒去過武漢市華南海鮮市場及野味接觸史，也沒去過醫院及接觸任何確診者，但身邊有些咳嗽的人，後來提高警覺，認為這疾病的傳播途徑可能不單純。

目前已有429人解除隔離，死亡的個案維持7人，還有少數幾個嚴重的重症可以解除隔離，卻暫時無法出院，還在進行呼吸復健。住院到解隔離，台灣採取的方式較嚴謹，從二採陰改為三採陰。患者3月住院的中位數27天，4月則是22天，最長的是51天。

張上淳說，第一次專家諮詢小組在1月5日召開首次會議，當時是為了因應中國不明原因肺炎疾病，12至13日派員到武漢與當地衛生人員交流了解該疾病，15日回台開會時給出 「嚴重特殊傳染性肺炎 」的名稱，通報條件也在16日擬定出來，有發燒或呼吸道症狀都可以通報，接觸者定義及匡列原則也在日後陸續推出。

張上淳總結各項數據，病例特徵部分，海外移入佔了總體約8成，症狀表現以咳嗽居多，發燒僅佔了3成，顯示疾病的表現非常多樣化。

病例嚴重程度來看，無併發症之輕症佔69.1％，肺炎症狀22.6％，重症患者佔8.4％。

確診者年齡層分布，20至29歲居多，大多是海外留學旅遊染疫。

最後，與其他主要國家確診率來看，美國每百萬人口超過6000例確診，我國維持在百萬分之18.8，死亡率部分我國也僅0.8％，台灣維持在「末段班」，表現優異。

(中時 )