苗栗縣頭份市1家地下賭場4日被警方破獲，當場查扣賭金106萬元、抽頭金1萬多元及賭具、點鈔機等贓證物，警方將鍾姓男子等4名嫌疑人，依賭博罪移送偵辦。不過這件案子能順利搗破，消息來源竟是1名學生為了救父，勇敢寫信向苗栗縣警局長翁群能投訴求助，情節讓人格外揪心。

今年5月間，苗栗縣警局長翁群能接獲1名學來信陳情，他寫到「局長好，我是1位學生，最近一直看到父母吵架，一問之下才知道父親經常到頭份某賭場賭博，輸了好多錢，懷疑被詐賭......希望局長能夠替小老百姓查明把關，主持公道」，字裡行間充滿無助。

翁群能得知後立即指示督察科查處，經調查及蒐證，4日偕同保安隊、苗栗分局及頭份分局，持搜索票搜索隱藏在頭份市1處社區的地下賭場，當場查獲賭場主持人鍾姓等4名嫌犯、賭客14人、把風及工作人員5人，並查扣賭金106萬元、抽頭金1萬餘元、天九牌賭具、點鈔機、監視器、無線電、計帳單等贓證物，全案依賭博罪移送偵辦。

苗栗縣警局表示，隱藏在社區的賭場，總是會破壞家庭和諧、敗壞社會治安，也造成許多人誤入歧途、從此墜入賭博的深淵，學生勇敢寫信檢舉，警方努力查處、蒐證，最後一舉搗破賭場，不僅宣示警方打擊犯罪的決心，也希望救回許多懸崖邊緣的人們。

(中時 )