周揚青發卸妝影片。（圖／翻攝自周揚青微博）

周揚青先前發長文揭露與「小豬」羅志祥情變主因，批男方性關係混亂、搞「多人運動」，小豬後來在520出招發懺情文有意復合，但周揚青懶理。最近周揚青將重心放回工作上，努力當商場女強人，今(6日)她曬出卸妝影片，把大眾最關心的素顏樣貌全都露，引來不少粉絲稱讚她素顏比化濃妝好看。

羅志祥和周揚青2015年被狗仔拍到深夜同房，小豬隨後開腔首度認了戀情，周揚清也大方坦承是人工美女，「確實整了幹嘛怨別人罵」，誠實的態度獲得不少讚賞，今年4月她又以千字分手文掀開和小豬分手內幕，並指會公開主因是「他行為品質敗壞、道德淪喪，並且絕無改過的可能，所以不願再讓其他女生受傷！」

而對於小豬後來示好舉動，周揚青這方都冷回應，也否認曾刪文砲轟羅志祥的留言，分手意志堅決。今她在微博分享卸妝影片，除了揭露自己其實是懶惰的人，卸妝液只有一種，平時的保養也只有精華液、眼霜、乳霜三步驟，網友發現，周揚青卸妝後皮膚狀況依舊白皙光滑，年齡反而看起來更小，紛紛說：「素顏比化妝好看，生圖比P圖好看」、「簡簡單單的女孩～別人花一小時，你只需要3分鐘」、「皮膚好好啊，太美了」，也有人問：「寶貝你的假睫毛為什麼洗不掉哦」。

(中時電子報)