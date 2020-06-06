攝護腺癌又被喻為老男人癌症，根據最新癌症登記資料顯示，106年全國共新增5,866名攝護腺癌患者，年齡中位數為73歲，臨床顯示3分之1的病患確診時已是晚期，只能接受男性荷爾蒙抑制治療，建議50歲以上男性應定期抽血檢驗「攝護腺特定抗原指數」（PSA）。

57歲的張先生過去並無特別病史，日前因骨頭疼痛至中國醫藥大學附設醫院骨科就診，經抽血檢驗發現患者攝護腺特定抗原指數（PSA）高達634ng/mL，正常值應小於4ng/mL。經骨骼X光攝影及全身性核子影像掃描檢查後，確診為晚期攝護腺癌，且腫瘤骨頭轉移，才導致全身骨頭痠痛。張先生說，從農曆過年後就開始解尿不順，但當時肺炎疫情嚴峻，遲遲不敢到醫院就醫，直到上個月疫情趨緩才至醫院就診，沒想到卻已是晚期攝護腺癌。

中國附醫泌尿部主任黃志平表示，幫該名患者做肛門指診檢查時，發現其攝護腺比一般人硬且表面不規則，加上PSA指數超標，骨骼掃描也發現有骨頭轉移現象，幾乎可以確診是第4期攝護腺癌合併骨轉移。

隨即進行攝護腺切片手術以求確診，之後給予全身性抗雄性素及抑制骨轉移之藥物治療。幾周後，張先生的PSA指數明顯下降，全身性骨頭疼痛也得到緩解。

黃志平指出，初期攝護腺癌幾乎沒有症狀，如果出現解尿不順暢，頻尿、急尿等症狀，代表已經進入中晚期。後期癌細胞轉移到骨頭造成的疼痛，治療會更為棘手。呼籲50歲以上、80歲以下的男性，如從未進行過PSA檢測，可至泌尿科抽血檢驗，早期發現攝護腺癌，早期接受根除手術或局部放射線治療。

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(中時電子報)