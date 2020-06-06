川普大讚失業率下降時要記者安靜

美國在總統川普主政下，問題似乎沒完沒了，搞得全國天翻地覆。由於席捲全球的新冠肺炎衝擊，美國災情慘重，確診人數直逼200萬，死亡人數也早已突破10萬大關，雙雙名列世界第一。

此外，由於白人警察執法過當，壓頸導致非裔男子佛洛伊德（George Floyd）死亡，引爆全美各地示威抗議，如今已有12座城市實施宵禁，1.7萬部隊動員，至少24州要求國民兵平亂，超過1.1萬人被捕。

在一陣衝突混亂後，許多人一定會認為，壓倒性多數的美國人會趁11月大選，一腳把川普踢出白宮。然而，據《每日郵報》（Daily Mail）6日報導，曾獲普立茲新聞獎的美國調查記者強斯敦（David Cay Johnston）依舊認為，他可能贏得11月的總統大選。

強斯敦說，他已研究川普32年，最初是在1988年調查這位經商高手在大西洋城（Atlantic City）的賭場營運，和他首度見面。後來他發現，川普和黑手黨有交情。他強調，如果大家以為，川普會輸掉2020年總統選舉，那就大錯特錯了。

事實上，強斯敦指出，雖然他長期批評川普，但卻一直很佩服他能說服人，相信他是現代麥達斯（Midas）國王，具有點石成金的能力。而套川普自己的說法，他則是「十分穩定的天才」，也是唯一能拯救美國的人。

(中時電子報)