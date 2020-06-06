專家諮詢小組在防疫開展以來貢獻匪淺，不少人好奇專家諮詢小組究竟如何運作，專家諮詢小組召集人張上淳表示，雖然小組各委員都是秉持自身的專業來發言，但防疫是團隊工作，凝聚各方共識才是推動防疫的重點。

張上淳說，專家諮詢小組不是一言堂，每個專家都秉持自身的專業來發言，討論過程也沒有投票，每位委員盡量採用的是多數人認為恰當的方式，包括學理上的考量以及現實狀況，如果不行就隨時調整。

專家諮詢小組委員方啟泰指出，有全體國人的努力才有今天的防疫成果，雖然每個專家意見都不太一樣，但在討論的過程中學習到自己的看法不完全，最後我們是用集體智慧來確保防疫政策在正確的軌道上。

專家諮詢小組委員李秉穎，我國目前為止有10個左右不明感染源患者，照理說應該早就擴散出去了，疫情沒有擴散歸功於民眾有正確的防疫知識，例如「遮口、洗手、不摸眼鼻口」，一方面我國醫療體系有萬全準備來面對這關。

李秉穎笑稱專家諮詢小組有個特色，叫做「50%與50%」，指得是正反意見的不同，例如有一次是針對所有入境者有症狀就要隔離，但當時隔離病房快滿了，不隔離就會有風險，有些人認為要給旅客方便，有些人則認為要以安全為重。

另外國外許多國家防疫失敗在於政治凌駕專業，不看重感染科醫師意見，開玩笑說希望我政府在未來能更看重感染科醫師。

專家諮詢小組委員楊光耀表示，疫情期間在第一線照顧新冠肺炎病患，一路走來感想蠻多，有些討論很難會有和平的場景，印象最深刻的是抗病毒藥物，一開始說奎寧有效，諮詢小組一直在想到底要不要列入指引，當時就在不斷凝聚共識。

楊光耀說，台灣防疫最值得稱讚的是口罩、社交距離及疫情追蹤，但個人認為功臣是健保制度，所有病人進入醫院都需要插卡，健保卡發揮了很大的功能，未來還需要部長協助將健保做的更好。

(中時 )