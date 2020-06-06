自新冠肺炎疫情暴風圈轉移至中南美洲後，巴西疫情日益惡化，至今已有61萬人確診，僅次於美國，並造成3.4萬人死亡，排名於美國與英國之後。但即使疫情惡化，素有「熱帶川普」的巴西總統波索納洛不願接受世界衛生組織相關建議，不僅嗆WHO過於政治化，甚至如同已中止與WHO關係的川普一樣，揚言退出WHO。

據路透社報導指出，據路透社報導，波索納洛（Jair Bolsonaro）向美國有線電視新聞網表示，除非WHO不再是個「偏頗的政治組織」，否則巴西將考慮退出。它也推動結束國家隔離措施，並對要求經濟重新開放的示威者表示支持，並呼籲聯邦總檢察長起訴各州，以迫使各州重新開放海灘和一些非必要的業務。

另外，自國際頂尖醫學期刊《刺胳針》撤回先前稱奎寧（hydroxychloroquine）恐致死的研究報告後，波索納洛得意的表示「奎寧即將重返檯面」。

在意識形態上與波索納洛相近的美國總統川普，才剛於5月底批評世衛組織甘為大陸傀儡，宣布美國將終結與世衛組織的關係。而波索納洛一向漠視新型冠狀病毒的公衛風險，面對大批人民因疫情過世，僅冷回「那又怎樣」，又力倡各州解除隔離措施，早已引來政壇各派系批評，部分人士指責他利用危機破壞民主制度。

路透社先前報導指出，根據華盛頓大學健康指標與評估研究所（IHME）研究報告指出，如果巴西未改變任何防疫措施，至8月4日時，因新冠肺炎的死亡人數將升至125,833人，而死亡人數剛突破10萬人的美國，屆時將升至131967人，代表在單日死亡人數上，巴西將超越美國。

(中時電子報)