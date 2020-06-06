新冠肺炎疫情趨緩，專家憂心染疫者3年內可能出現創傷後壓力症候群（PTSD）。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，這次的疫情控制很理想，SARS的時候很多地方失控、失守，患者接受隔離，我們當然會擔心會有PTSD出現，但是每個人不太一樣，我們SARS以來的醫院整備都有做好準備，應變的機制就已經有，醫院會有心理輔導、治療師等，及早規劃、準備，就可以減少這些問題發生。

指揮官陳時中表示，疫情以來，大家的精神上都會緊繃一點，一開始大家在談家庭群聚，到不明感染源、院內感染、社區感染等，每次碰到這些狀況，大家都非常緊張，但是該來的總會來，要面對，我們算是控制的不錯，每次面對都有解決問題。

陳時中表示，3月14日，指揮中心宣佈入境者都要居家檢疫的時候，我印象最深刻是77增至100例，首次出現3位數，之後就一直往上跑，當時大家也都很緊張。社區也對返台者不諒解，我們當然也很緊張，但是大家不要對立，應該互相照顧、關懷。

(中時 )