針對日本沖繩縣石垣市擬將釣魚台更名為「登野城尖閣」，外交部發新聞稿嚴正重申，釣魚台列嶼是我國固有領土，毋庸置疑；我國擁有釣魚臺列嶼主權的事實，不會因為任何國家將該列嶼改名而有任何改變。

沖繩時報報導，釣魚台和附近四座島嶼在日本名為「登野城」，擁有釣魚台行政管轄權的日本石垣市，將在下周二於議會投票表決，是否將尖閣諸島更名為「登野城尖閣」。由於市議會執政黨占多數，預計將會順利通過。

外交部稍早發新聞稿表示，已於第一時間，分從台北及東京兩地向日方瞭解，同時表達關切指出，日方對釣魚臺列嶼的片面舉動，並無助於區域安全與穩定，盼日方審慎處理。

外交部強調，我國政府一貫主張以和平方式解決爭議，避免以單方行為升高緊張情勢，共同維持區域和平穩定，在此也呼籲日方秉持和平理性態度自我節制。

外交部指出，我國政府一向重視釣魚臺列嶼及其周邊水域的情勢發展，今後仍將持續關注並及時採取必要作為，捍衛我國主權及漁民權益。

(中時 )