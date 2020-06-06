中央流行疫情指揮中心宣布在7日防疫「大解封」，但不少民眾在6日就搶先出遊，基隆廟口夜市一早就湧現大批民眾。（吳康瑋攝）

中央流行疫情指揮中心宣布在7日防疫「大解封」，但不少民眾在6日就搶先出遊，基隆廟口夜市一早就湧現大批民眾。（吳康瑋攝）

隨著國內疫情緩解，中央流行疫情指揮中心宣布在7日防疫「大解封」，民眾進入防疫新生活，各項日常及休閒活動將不再受限於人數規範，搭乘大眾運輸的限制也逐步解除，不少民眾在今天就等不及提前出遊，基隆市知名景點廟口夜市一早就人潮聚集，遊客享受著美食，不少民眾解下口罩來逛街，一名正在吃泡泡冰的遊客就說，「廟口好久沒這麼多人，我們都提早解封了」。

基隆市周末天氣酷熱，除了不少民眾往海邊跑，連基隆廟口夜市一早也湧現很多觀光客，讓店家忙得不可開交，廟口愛四路夜市攤販管理委員會秘書蔡毓琳指出，自周五晚間起，人潮就有稍微回溫，但防疫只是稍微鬆綁，並非完全取消，店家也會照常進行消毒等措施，路口放置的立牌標語都會繼續擺設、宣導，希望民眾可以配合。

基隆戶外景點外木山從上午就湧進大量車潮，大武崙沙灘不到中午就擠得滿滿，除了有遊客戲水外，更有不少流動攤商出動，商機滿滿，一名和女朋友一起來游泳的男遊客指出，基隆的沙灘都很空曠，社交距離足夠，因為要戲水，所以大家都沒戴口罩，但防疫將大解封，所以不會擔心。

基隆市政府發言人沈詠珮表示，防疫新生活運動，要大家一起朝正常生活的方向努力，市府將加強城市行銷帶動防疫旅遊，讓更多遊客來到基隆，而市政府也會持續參考中央防疫標準，更呼籲民眾勤洗手，注意個人防疫工作，一起安心生活、安心旅遊。

(中時 )