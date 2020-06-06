以穀保家商為主體的新北市隊是去年玉山盃冠軍，今年經歷換血而落到敗部，今日對上屏東縣靠去年U18主力投手林昱珉「代打」建功拿下四強門票，以7比5獲勝。其實昨日林昱珉後援登板挨一支再見安而輸球，今日他反用球棒替球隊建功，他笑稱很少練打，能敲安都是運氣。

新北市昨日對上高雄市，9局下半林昱珉挨了一支再見安打，今日才落到敗部冠軍戰，今日在場邊待命，5局兩隊平手、滿壘機會代打上場，敲出超前安，該局新北市攻下4分奠定勝基，最後以7比5獲勝，取得四強門票。

賽後新北市總教練周宗志說，昨日林昱珉被敲再見安後難免有點失落，不過賽後也有與他聊聊，提點他投球沒有太大缺失，他是主力選手因此不能失落太久，還是要整頓心情備戰，「昱珉平較少打擊，不過擊球率高，前幾局就有跟他說要他準備。」

不過林昱珉賽後不斷偷笑，他說其實自己很少打擊，敲下超前安是「賽到」的，「教練覺得我打擊有天份，高一有想過投打都練，但蔡董（領隊蔡明堂）說怕我受傷，只有兩個月去打擊練習一次。」

提到昨日被敲超前安，林昱珉認為其實沒失投，不過投球心態太明顯，急著做對決反而被猜到球路，「上去打就想著要贏球，彌補昨天的過錯，可以為球隊盡一份心力最好。」林昱珉在今年2月的木棒聯賽曾擔任過第一棒，4支3打擊率高達7成50。

(中時 )