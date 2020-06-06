華為受川普政府新禁令制裁，可能面臨被台積電斷貨危機，但對台積電來說，若失去第二大客戶華為，今年營運表現恐有不確定性，外界關注台積電是否會下調今年、甚至明年的資本支出，目前市場看法分歧，預料台積電7月法說可能會做出回應。

今年4月疫情延燒，市場充滿變數，不過當時台積電強調，2020年資本支出維持不變，約在150億~160億美元，改寫歷年新高水準。

然而5月15日台積電宣布赴美蓋5奈米晶圓廠後，美國也宣布升級華為出口新禁令，亦即無論是美國或外國的企業，若沒有拿到美方的特許，就不能用美國的軟體或技術製造晶片出貨給華為，市場預期台積電將首當其衝。。

Digitimes報導，目前華為是台積電第二大客戶，去年貢獻其14%營收，雙方從7奈米就展開合作，至今年5奈米、甚至更先進3奈米製程的產能和規畫早已談妥，若失去華為的訂單，台積電先進製程推進和擴產計畫都將受到影響。

部分研調機構援引設備供應鏈的消息指出，傳台積電已經延後採購3奈米、5奈米及7奈米製程設備訂單，並預期台積電可能會下修15億~25億美元資本支出，並將2021年的資本支出進一步削減至125億美元；但有部分設備製造商認為，面對南韓三星和大陸中芯加碼先進製程投資，台積電若放緩擴產力道，可能會被三星超前，不可不慎。

台積電究竟會不會下調資本支出，目前市場有兩派看法，預料台積電7月中旬法說會給出答案。

(中時電子報)