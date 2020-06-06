許多手腕疼痛的患者，常以為自己是因為得了「媽媽手」，直到服藥治療後仍然持續疼痛，前往復健科門診才發現，原來是與媽媽手截然不同的隔間症候群（Intersection Syndrome）。臺北市立聯合醫院陽明院區復健科主治醫師丁睿宇表示，有許多疾病都會造成手腕疼痛，俗稱媽媽手的狄奎凡氏症也是其中之一，而隔間症候群也會引發相似部位的疼痛，若沒有多加注意，並不容易區分兩者差別。

丁睿宇說明，隔間症候群又稱作槳手腕、交叉症候群、吱吱手腕等，主要影響手腕背側伸腕肌腱第1與第2隔間，此疾病被認為是第1隔間的拇指外展長肌及伸拇指短肌在往手部延伸時會跨過第2隔間的橈側伸腕長短肌肌腱，在反覆的摩擦下導致肌腱滑膜炎，疼痛位置與媽媽手相近，而媽媽手就是上述第1隔間的2條肌腱產生狹窄性的肌腱滑膜炎造成。

隔間症候群常常發生在需要重複讓手腕彎曲或伸直的人身上。如從事划船、滑雪、球拍運動、騎馬的人較容易發生。發生率並沒有性別上的差異，而媽媽手較常發生於女性。發生隔間症候群的患者，在手腕近端靠近橈骨莖突會有疼痛與腫脹感，按壓也會引起疼痛，將手腕、大拇指伸直時也會感到疼痛且有摩擦聲。

丁睿宇指出，臨床上會檢查手腕的疼痛部位、手腕的活動度、手腕的腫脹區域等，以判斷是否為隔間症候群，其中1個特殊症狀就是會有爆裂音產生，尤其是在手臂旋前、旋後時發出，可藉由此特點與媽媽手的症狀做區隔，另外，也可透過超音波檢查肌腱滑囊發炎的位置。

治療上多以保守型治療為主，包含休息與活動型態改變，藥物可選擇非類固醇類止痛藥、普拿疼等。夜間使用輔具暫時固定手腕，若保守型治療無效，會進一步以注射局部類固醇來減低發炎，改善症狀。目前復健治療對於隔間症候群無法定論何種方式最有效，但可以透過逐步的伸展拇指外展長肌、伸拇指短肌、橈側伸腕長短肌肌腱，同時鬆動手肘、手腕的關節獲得逐步改善。倘若有手腕疼痛的症狀，在接受過保守性的治療後仍未好轉，可以考慮到醫院接受進一步的超音波檢查來查明病因。

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(中時電子報)