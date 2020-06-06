高雄市長韓國瑜罷免案投票今晚揭曉，根據《選罷法》規定，若罷韓失敗，則韓國瑜可以做完4年任期，且剩下任期之內，將不得再被提罷免；若罷韓成功，中選會將於7日內公告，韓國瑜則自公告日起解除職務，且4年內不得再參選高雄市長。

此外，中選會要自公告日3月內完成補選投票，在此之前，由行政院派任代理市長接掌。

若韓國瑜認為有必要，可自公告日15日內提罷免無效訴訟；若認為有票數不實、賄選等不法情事，亦可於30日內提罷免無效訴訟。

(中時電子報)