1名女網友在報怨公社透露，因為和護理系學妹感情甚好，當學妹詢問能否與男友借住自己家1晚時，她二話不說立即答應並將房間打掃乾淨。事後，女網友清潔客房時卻發現房內「黃團」滿遍，空氣中瀰漫ㄧ股「嘉明味」，撿起地上黃團紙竟有濕黏感。女網友打電話要求學妹前來負責打掃乾淨，未料學妹卻大力辯駁不曉得此事，女網友深知無法理喻，進而封鎖對方社群媒體ㄧ刀兩斷。

女網友與自己系上的1位學妹感情甚好。聽到學妹的請求借宿ㄧ晚，立即答應，事後清掃卻發現房內「黃團」滿遍，裡頭瀰漫濃厚的嘉明味。(爆料公社提供)

據了解，女網友與自己系上的1位學妹感情甚好。聽到學妹的請求借宿ㄧ晚，立即答應，事後清掃卻發現房內「黃團」滿遍，裡頭瀰漫濃厚的嘉明味，女網友立即傳訊詢問學妹究竟，不料學妹的回應令女網友相當傻言。

學姐私訊詢問學妹借房內的情況。(爆料公社截圖)

女網友透露，房內的「黃團」顏色呈現淺黃色，衛生紙的外形明顯呈現成黏球狀，手抓起來的感觸有半濕的情況，距離還沒相當靠進，就隱約聞到ㄧ股刺鼻味。然而，學妹卻聲稱自己是性冷感，不會與男友有任何性行為，她告知女網友有可能是男朋友的汗水。女網友疑惑的是，當初要借房時有將裡頭打掃乾淨，而且也只有學妹和她男友住過，並沒有任何進去，深感奇怪無比。

女網友的學妹聲稱自己性冷感，不會讓男友有任何的活塞運動因而懷孕。(爆料公社截圖)

眼見學妹打死不認，還拼命針對「黃團」狡辯，甚至還為了討拍，與朋友私下辱罵學姐潑婦的對話內容，也明目張膽截圖私傳給自己，女網友大嘆自己只是想確認事實，明明就證據確鑿為何不承認。網友紛紛替好意女網友打抱不平，「我翻了我的垃圾桶，比對了一下那是精液沒錯！」。針對衛生紙的使用習慣，網友則表態「就不要去借住別人家」，也有網友說「妳少了一個不好的朋友，而他少了一個好的朋友。」、「他們坦蕩蕩的話，叫他們驗一驗唄？！」、「根本不用驗，如果只是擦汗，那在人多的地方擦一次證明一下！」、「承認又不是犯了什麼嚴重的罪...而且屋主也沒有任何理由誣陷對方，敢作敢當嘛，都已經是大學生了！」

女網友的學妹聲稱，房內黃團衛生紙只是因為擦汗後乾掉而已。(爆料公社截圖)

(中時電子報)