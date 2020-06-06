高雄市長韓國瑜罷免案今舉行罷免投票，但在下午4點投票結束前，有民眾向本報投訴，民進黨台南市議員陳進益、民進黨高雄市議員高閔琳在臉書發文，內容提及催促高雄市民踴躍去投罷免票，疑違反《選罷法》。

有民眾發現，高閔琳今下午近3點，在臉書發文，「高雄向前行！四點前趕快投票，各位高雄市民朋友，市長罷免投票就在今天，請把握最後一個小時行使公民權利，踴躍投票！」。

陳進益今早在臉書發文，「今天罷韓投票！高雄人勇敢站出來，罷掉鬼混的市長….加油！加油！加油！」。

雖然中選會和高雄市選委會三令五申，「不得在網路上轉發罷免相關資訊」，但有民眾向本報爆料，指台南市議員陳益進今日上午7時05分，在自己的臉書上發催促投票的相關言論，且至下午3仍未撤下，高閔琳也發文催促投票，質疑違反《選罷法》相關規定。經查證陳進益臉書，果然有相闗貼文。

對此，本報致電高雄市選委會詢問，選委會回應，「若民眾有發現違反選罷法規定疑慮，需至高雄市選委會『首長信箱』以文字敘述檢舉內容及截圖存證，選委會接獲檢舉內容，將會進行裁定」。

據中選會規定，6日零時起，禁止透過臉書、LINE等社群媒體或網路論壇發表或轉貼支持或反對罷免資訊，包括文字、圖畫、影音或符號等，或涉及發布、報導、散布、評論或引述罷免民調，否則將處以新臺幣(下同)50萬元以上罰鍰。

台南市議員陳進益在臉書上發表罷韓言論。(取自陳進益臉書)

高雄市議員高閔琳在臉書上發表罷韓言論。(取自高閔琳臉書)

(中時電子報)