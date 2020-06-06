台北市長柯文哲妻子陳佩琪，日前在臉書嗆民進黨議員簡舒培，兩人隔空互嗆，引爆「舒琪大戰」。然而，柯文哲今(6日)則是在臉書公開陳佩琪到陽明山賞花的照片，更自嘲兩人都在同樣的場景拍照，結果卻差很多，讓他很懷疑人生，最後更強調「佩琪很勇敢」，掀起網友熱議。

柯文哲今(6日)在臉書放閃。(取自柯文哲臉書)

柯文哲在臉書寫下，上個月到竹子湖復育台灣水韭，看完滿園繡球花，回家跟佩琪說，台灣的繡球花真美，美到讓人懷疑人生，結果後來佩琪拍照片給他看，令他嚇一跳！忍不住想「怎麼同一個景拍起來可以差這麼多??再度懷疑人生中…」。

另外，柯文哲更用hashtag寫下，「佩琪很勇敢」、「佩琪還懂拍」、「拍得好是網美」、「拍不好變...」、「竹子湖繡球花美景通通拍起來」。

貼文曝光後，短短三小時就吸引3.5萬名網友按讚，不少網友紛紛留言表示，「市長最近一直放閃」、「很美很幸福的感覺」、「每張都好美喔」、「真的拍得很好咧！美極了」。

(中時電子報)