迎接6月8日「世界海洋日」，國立海洋科技博物館以海洋職人為主題，與八斗高中合作開發出「珊瑚」教學模組，並由學生在這個周末以海洋導覽的行動，一起愛海洋、愛地球。海科館表示，聯合國大會將每年的6月8日定為「世界海洋日」，今年台灣為彰顯對海洋的重視，在立法院三讀通過海洋基本法，將這一天訂為「國家海洋日」，別具意義。

八斗高中教師楊惠雯指出，校方為喚起學生們重視地球海洋環境問題與資源保育的心，除開設多元選修「海洋國際專題」課程，更與海科館合作研發教學模組，提供海洋教育推廣的創新課程，課程除了傳授海洋與珊瑚生態的知識外，更重視珊瑚保育的體驗，並參與全球性的共同行動。

楊惠雯說，未來將可提供各校課程教學內容，讓學生可以認識海洋、研究海洋、進而保護海洋，更讓學生們成為海洋的保育者，將知識推廣、傳達出來，讓民眾瞭解海洋環境，讓更多人一同守護海洋的熱帶雨林。

海科館指出，八斗高中的學生們在海科館的團隊支援下，進行活體珊瑚養殖復育、觀測，並紀錄珊瑚生長情形，在這個周末更有學生駐點於潮境海洋中心，以實際的導覽行動，為大家解說珊瑚主題。

海科館說，在國家海洋日前夕，只要穿著海洋風服飾到館參觀，即可享有主題館加潮境海洋中心150元的票價優惠，還可以體驗真人博物館這項全新活動，歡迎一起度過不一樣的國家海洋日。

(中時 )