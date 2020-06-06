膝蓋痛就診的人可不全是老人，中醫師郭大維指出，許多中壯年者也出現早期退化性關節炎，建議平時可以避免做出「5大傷膝」姿勢，並補充足量的鈣質、膠質和軟骨素，來延緩關節老化。

郭大維醫師表示，因為膝蓋疼痛來看病的人，可不是只有老人，許多中壯年的人，也可能有早期的退化性關節炎，因此千萬別仗著自己年輕，腳骨軟Q，就忽略對膝蓋的保養。

郭大維醫師指出，若關節活動時，出現「喀喀」的聲響，就有可能是退化性關節炎，另外若是關節疼痛、僵硬、腫脹、無力或是動作有困難等，也都需要額外注意，不要皮膚幼咪咪，但是關節可能已經步入老年期。

郭大維醫師建議，想延緩關節老化，不要蹲了又爬不起來，可以避免做「傷膝」姿勢，少坐矮板凳、蹲地上、跪姿、盤腿和翹腳，另外也要確保補充足量的「鈣質」，像是小魚乾，並適當日曬，吃含膠質和軟骨素的食物，像是豬腳、蹄筋、雞爪、黑白木耳和山藥。

郭大維醫師也補充，在中醫上又將退化性關節炎稱為「痺證」，病因主要是素體虧虛或年老體衰，主要治療方式有三，針灸針刀治療、藥浴熱敷或用藥方調理身體。

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(中時電子報)