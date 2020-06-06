關心韓國瑜市長 罷韓開票最新狀況 請鎖定中時電子報！ 15:512020/06/06 中時電子報 鄭年凱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市長韓國瑜。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 攸關高雄市長韓國瑜能否續任的「罷韓投票」自今天上午八點到下午四點結束，隨即展開票作業，預計今晚七點可有結果。 中時電子報 這場史上第一次的罷免直轄市長的投票作業，牽動台灣政情，備受關注，《中時電子報》也將直播開票情形，請關心韓國瑜市長的讀者與中時電子報一起來關心最後結果。 (中時電子報) #關心 #中時電子報 #韓國瑜市長 #開票 #政情 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓前夕 王金平拋震撼彈：辜寬敏希望我... - 政治 罷韓倒數高鐵6／6上午賣票狀況曝光 網傻眼 - 政治 高雄大雷雨 韓粉激動大喊：蒼天有眼 - 政治 原本想搭高鐵去高雄 韓營人士卻驚吐真實狀況 - 政治 罷韓投票結果 預計今晚7點出爐 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。