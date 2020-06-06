攸關高雄市長韓國瑜能否續任的「罷韓投票」自今天上午八點到下午四點結束，隨即展開票作業，預計今晚七點可有結果。

這場史上第一次的罷免直轄市長的投票作業，牽動台灣政情，備受關注，《中時電子報》也將直播開票情形，請關心韓國瑜市長的讀者與中時電子報一起來關心最後結果。

(中時電子報)