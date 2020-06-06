迎接國家海洋日，國立海洋科技博物館今天特別推出以海洋職人為主題的真人博物館大挑戰活動，將一般大眾比較有興趣的職業與場景實際搬上檯面，與觀眾對面對，讓現場參與的民眾都覺得相當新鮮有趣，也紛紛要與他們一起拍照留念。

海科館在這次的真人博物館活動中精選了糶手、船長、引水人、海巡人員、科學家及海女這幾個角色讓大家體驗；像這個從清朝時代便開始有的職業-糶手，以往只能在清晨的魚市場中可見，今天扮演真人的路耀志工，本身也就是一位糶手，搭配手上的道具與實際的喊價叫賣，讓民眾彷彿置身魚市場一般，另外像這個普遍大家都不知道他們到底在做甚麼的引水人，今天也借由場景的重現表現出來，甚至還有真正的海巡人員在現場，民眾皆可以近距離與他們面對面。

海科館說，以往只能在書本上或是口耳相傳上才能想像的職業活動，現在有實際真人就在眼前，活動搭配闖關單一起進行，除了現場演示，也可以透過提問的方式讓參與的大小朋友更瞭解他們，今天現場也來了一位從小就嚮往當科學家的黃湘晴小妹妹，原本以為科學家只是專心的在做研究，透過今天的活動也瞭解到科學家的研究範圍非常多元，需要的技能很多，也更引起他更要好好加油的決心。

海科館指出，真人博物館活動明天還有一天，提醒大家千萬不要錯過這難得的機會到館體驗，加上明天館內還有遇見美人魚以及典藏館參觀，皆是購買入館門票即可免費參加的活動，請民眾加多把握。

(中時 )