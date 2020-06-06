張銘恩被拍熱吻胡冰卿。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

徐璐曾演出玉嬈一角。（圖／翻攝自徐璐LULU微博）

大陸女星徐璐過去在《後宮甄嬛傳》中飾演主角孫儷的妹妹玉嬈，去年她被拍和演出《老九門》的男星張銘恩約會，兩人後來拍影片公開認愛。今(6日)陸媒報導，張銘恩被抓包和同劇女星胡冰卿在停車場熱吻，張銘恩回應和徐璐去年底就分手，徐璐這方則說昨晚才取消關注張銘恩，令外界霧裡看花。

徐璐因拍攝《愛上北斗星男友》去年8月和張銘恩傳出假戲真做，兩人後來發文認戀，張銘恩上大S節目也承認「戀愛中」，去年底徐璐發文「每個人的一生都要經歷很多次的分別」，疑認分手，今年2月徐璐和張銘恩又同框登上《OK!精彩》雜誌，正當外界以為兩人感情逐漸穩定，今卻爆出張銘恩熱吻新合作女星胡冰卿。

對此，張銘恩回應早和徐璐去年底分手，和胡冰卿只是工作同事，「劇組殺青聚餐時大家都在」，徐璐工作人員則說：「我們也是今天早上才看到熱搜，一臉懵」，並說徐璐昨晚才取消關注張銘恩，對藝人感情不會參與，並解釋去年底那條疑似分手的發文，其實是告別前任經紀人。

而對於疑似當小三，胡冰卿則透過工作人員回說：「劇組聚餐，沒戀愛，沒插足，謝謝關心」，三個人有三種說法，引發外界熱議。

(中時電子報)