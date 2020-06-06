高雄市長韓國瑜罷免案今進行投票，韓國瑜將率市府團隊首長政務官、不論罷免成功與否，4點半之後將發表罷免投票後談話，地點在四維行政中心中庭，向市民朋友表達內心想法，且可能向市民道謝，而高雄市選委會今天亦表示，罷韓投票結果，預計「最快」今晚7點前，能完成開票結果。

(中時電子報)