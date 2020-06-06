過去這一個禮拜，台股可說是強到深處無怨尤，還記得我在上一篇的專欄中說到，台股要攻破11000點這個關卡，「眾志成城、一鼓作氣」是當中最重要的關鍵。一方面，需要法人買盤的助力；另一方面，在突破11000點之後，續航力最好可以多堅持2-3天，最佳的情況，至少要能看到11300點，想不到兩個禮拜過去，這一切都成真了！但這裡，我要再度勾勒出一個遠大的夢想，今年的台股，說不定有機會突破12682點的歷史新高，直逼13000點而去，你相信嗎？

回想5月份，台股雖然多次攻堅11000點未果，但多頭的氣勢卻已展露無疑，且越挫越勇，就如同男孩子在追求女孩子一般，無論被拒絕了多少次，總是厚著臉皮繼續往前衝，如此感天動地的毅力，我們可以合理相信，這男孩是認真的。當然了！台股的多頭氣勢，也是真的！不過當時的外資，卻顯得對台股興趣缺缺，累計至5月為止，年度外資的現貨賣超，已經高達6000多億。

但時間進入6月之後，一切都不一樣了！台股5個交易日，天天創新高，直逼11500點。此時的外資不得不承認一件事，疫情也好、中美關係緊張也好、美國暴動也好，都抵不過「資金行情」的發酵。就如同2009年，雷曼風暴過後，當時在「QE」的推波助瀾之下，短短一年多的時間，台股就飆漲超過一倍。但我們細究這兩次事件的時空背景，雷曼風暴屬於金融體系的崩壞，連帶蔓延到各大產業，如骨牌般一一倒下，造成整個基本面結構的嚴重衝擊。

如果說，2009年在基本面嚴重崩壞的前提下，都可以用錢砸出行情，那麼這次在疫情的影響下，基本面並未受到多大的影響，不過世界各國卻在短時間內紛紛祭出「無限紓困」、「無限QE」等大絕招，資金砸得更多、更猛、更快，難道行情不會更大嗎？

再換個角度想，今年前5個月，在外資狂賣6000多億的前題下，台股都可以挺在11000點了！假設，這禮拜外資連續5天的買超，只是一個開始，這離開的6000億資金，接下來將會陸續回流台股，照我們過去的概念，外資買超1000億，可以助漲1000點，那麼滿滿的6000億，會讓台股飆到哪裡去呢？我已經「不敢想像」了！

（中華財經台分析師林鈺凱）

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(中時電子報)