捷克參議院日前以50比1壓倒性票數通過決議，指大陸威脅不要訪台是對捷克內政的干涉，支持議長維特齊（Miloš Vystrčil）率團訪問台灣，根據當地媒體報導指出，維特齊預計下周二對外說明訪台計畫。外交部說，歡迎維特齊訪台，待維特齊訪問計畫明朗時，再對外說明。

根據當地媒體「反映」（Reflex）報導，維特齊已下定決心訪問台灣，9日將召開記者會，詳細說明訪台規劃，預計今年秋天成行。

維特齊也說，大陸再三阻撓前議長柯加洛（Jaroslav Kubera）和他訪問台灣，反而強化他訪台的意願，他將會在任期結束前，以捷克參議院議長的身分率團訪台。

外交部副發言人崔靜麟對此表示，外交部已多次表示歡迎維特齊隨時訪台，以進一步加強雙邊實質合作關係，待維特齊訪問計畫對外明朗時，外交部會適時說明。

崔靜麟說，捷克的國家制度比較特別，總統、總理與國會都有各自權限，外交部做最大努力爭取各方對台灣的支持。

捷克參議院前議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）原訂2月訪台，卻不幸在出發前猝死；柯佳洛的遺孀與女兒指控，總統齊曼和大陸大使館威脅柯不要訪台是導致他猝死的原因，但捷克總統、總理等政府高層3月中對大陸的威脅表示譴責。

立法院長游錫堃5月21日也以「誠摯歡迎捷克議長訪問台灣」為題在臉書發文，表示在台灣總統就職連任同日，捷克參議院以壓倒性票數通過決議、支持議長訪台，強烈表達捷克是一個獨立、自由和民主的國家，也竭誠希望維特齊能在疫情過後撥空訪問台灣。

(中時 )