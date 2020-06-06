中印邊境爭端談判於今(6日)上午8時在解放軍控制的拉達克（Ladakh）東部丘舒爾（Chushul）地區的莫爾多（Moldo）邊境人員會議地點舉行，中印雙方前線指揮官對於當前邊境爭端雖仍未有實質解決方案，但同意和平處理。

印度軍事代表團由印度第14集團軍指揮官、陸軍中將辛革（Harinder Singh）領導。解放軍方面則由低一個級別、但是負責拉達克實控線（LAC）的南疆軍區司令員柳林少將代表出席。

在6日邊境談判開始前，印度外交部東亞司官員史耐恩（Naveen Srivastava）已於5日和大陸外交部司長吳江浩就兩國邊境衝突問題舉行視訊會議。會議後，印度外交部5日發表聲明說，雙方回顧了包括當前局勢在內的雙邊關係狀況，同意應該依據兩國領導人的指示，通過和平協商處理分歧。在此期間，雙方應考慮尊重彼此敏感度、關切和願望；大陸外交部5日也發表聲明說，這次會意雙方一致認爲，要在兩國領導人戰略引領下，兩國互不構成威脅、互爲發展機遇，不讓分歧上升爲爭端的理念落實到行動，並增進戰略互信，深化互利合作，妥善管控分歧。

但雙方邊境爭端仍未解決，《今日印度》6日引述印度政府消息人士報導稱，在6日的前線軍事會談中，印度代表團敦促大陸恢復拉達克東部的加勒萬河谷（Galwan Valley）、班公錯湖（Pangong Tso）和高格拉（Gogra）地區的現狀。印度也反對大陸在該地區大規模集結軍隊，並要求中國不要抵制印度在實際邊界印度一側發展基礎設施。並希望中國拆除在5月5日雙方發生暴力對峙後所建立的臨時營地；至於陸方在此次會談對印度有何要求，陸方仍尚未發布。

印度此次會談派出中將級別的官員出席談判十分罕見。印度The Print網站報導稱，根據既定的規程，會談一般在當地戰術指揮員一級舉行。過去中印最高級別的會談也只是涉及到少將級別的師長，但在此次談判前，雙方儘管已經舉行將近十輪的談判，但都沒有取得突破。

(旺報 )